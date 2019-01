No Panamá, o Presidente da República esteve numa missa com o Papa Francisco e conviveu com católicos participantes nas Jornadas Mundiais da Juventude.

Marcelo Rebelo de Sousa mantém a expetativa de o próximo evento se realizar em Lisboa, mas a decisão só será conhecida amanhã.

Na sexta-feira, o Papa apelou para que os migrantes não sejam estigmatizados.