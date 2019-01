"Distúrbios emocionais do piloto" na origem da queda de avião no Nepal 

De acordo o relatório final, o piloto do avião que se despenhou no aeroporto de Katmandu, no Nepal, em março do ano passado, teve um problema emocional, que acabou por afetar o seu desempenho.

Na altura, as autoridades pensavam que a fraca comunicação com o controlo de tráfego aéreo pudesse estar na origem da tragédia. No entanto, a investigação revela agora que o piloto estava nervoso e que até fumou dentro da cabine.

Os investigadores dizem que o tom de voz e a linguagem usada pelo piloto "indicou que estava agitado e com altos níveis de stress", mesmo quando estava a falar com o controlo em Dhaka, antes da descolagem.

Segundo apurou a Comissão de Investigação nepalesa, citada pela BBC, o piloto estava "emocionalmente perturbado e stressado" porque uma colega, que não fazia parte da tripulação, "questionou a sua reputação".

A bordo do voo seguiam 67 passageiros e quatro tripulantes, dos quais 51 acabaram por morrer na tragédia.