O grupo radical islâmico ISWA reivindicou o ataque de sábado na aldeia de Lomani no estado do nordeste Borno.

O Exército da Nigéria garante por seu lado que não houve vítimas mortais do ataque, apenas oito soldados ficaram feridos.

O grupo Estado Islâmico na África Ocidental (Islamic State in West Africa, ISWA), é dissidente do Boko Haram. Cometeu vários ataques no nordeste da Nigéria nos últimos meses.

O estado de Borno é o mais atingido pelos rebeldes que combatem o Exército.