Três estudantes e um polícia mortos em tumultos na República Democrática do Congo

Três estudantes e um polícia morreram em tumultos após protestos da Universidade de Lubumbashi, a segunda maior cidade da República Democrática do Congo (RDC), contra cortes e escassez de água e luz, informou esta segunda-feira a presidência.

O incidente ocorreu no domingo, quando os estudantes protestavam contra o "ajuste" das propinas e porque a universidade esteve vários dias em água e sem eletricidade.

Os estudantes regressavam da residência do Governador do Alto Katanga, onde pediram o restabelecimento do fornecimento de água e eletricidade e a revisão em baixa das propinas, quando a polícia usou gás lacrimogéneo e disparos de advertência para os dispersar, de acordo com testemunhos recolhidos pela Agência de Notícias France-Presse.

"O número provisório emitido pelas fontes oficiais é de quatro mortos, incluindo três estudantes e um policial", escreveu Kamerhe, chefe do novo presidente RDC, Félix Tshisekedi, em comunicado.

"A investigação será conduzida pelo Governo sem demora (...). O ministro da ESU (ensino superior e universitário) vai ser ouvido e depois vamos apurar responsabilidades", disse.

Lusa