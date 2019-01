Bolsonaro reassume a Presidência do Brasil após cirurgia

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, vai reassumir o cargo de chefe de Estado na manhã de quarta-feira, ficando a trabalhar dentro do próprio hospital onde foi submetido a intervenção cirúrgica, na segunda-feira, afirmou o porta-voz do Governo.

"A partir de quarta-feira, o Presidente reassume a Presidência da República. Apesar de algumas das restrições, amanhã ele já se encontrará em condições. Naturalmente, tentaremos evitar determinadas rotinas que venham a cansá-lo. Afinal, é um homem que passou pela terceira cirurgia", afirmou Otávio Rêgo Barros, porta-voz do novo executivo brasileiro.

Rêgo Barros informou ainda que foi montado um escritório no mesmo andar onde Bolsonaro está internado e que o governante já poderá receber o seu executivo: "Esperamos que os ministros, a partir de amanhã [quarta-feira], tenham a possibilidade de trabalhar com o Presidente".

Durante a intervenção cirúrgica do ex-capitão do exército, quem assumiu a Presidência interina do país sul-americano foi o vice-Presidente, o general Hamilton Mourão.

Segundo o último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Bolsonaro manteve-se estável durante o dia de hoje, "sem sangramentos ou qualquer outra complicação", tendo realizado "fisioterapia respiratória e motora com bom desempenho".

Lusa