Confirmados 28 mortos no naufrágio na costa do Djibuti

O balanço do naufrágio de dois barcos com migrantes perto do Djibuti, ocorrido na terça-feira, subiu para 28 mortos, anunciou hoje a Organização Internacional para as Migrações (OIM).



Aos cinco mortos já resgatados das águas na terça-feira à noite, somam-se outros "23 recuperados esta manhã", disse à agência noticiosa francesa AFP o líder da missão da OIM no Djibuti, Lalini Veerassamy.



"A Guarda Costeira continua as buscas", acrescentou.



O naufrágio ocorreu cerca de 30 minutos depois de os barcos terem deixado a cidade de Godoria, localizada no nordeste da costa de Djibouti, e enfrentarem um mar muito agitado.



O destino dos barcos era o Iémen, de acordo com a OIM.



Dois sobreviventes foram encontrados logo após o naufrágio e "alguns" outros foram levados na terça-feira à noite para uma base da OIM na cidade de Obock, ao sul de Godoria, de acordo com Lalini Veerassamy.



Um dos sobreviventes declarou que 130 pessoas estavam a bordo, mas não conseguiu especificar o número de passageiros no segundo barco.



De frente para um Iémen devastado pela guerra, perto da instável Somália e Etiópia, o Djibouti tornou-se nos últimos anos um ponto de trânsito para migrantes em busca de trabalho na Península arábica.



Segundo a OIM, uma das rotas tomadas pelos migrantes para chegar à Península Arábica a partir do Djibuti passa pelo norte do Iémen, sendo que essas travessias já se mostraram perigosas.



Lusa