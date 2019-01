Três iraquianos detidos na Alemanha por suspeita de preparem atentado

Três homens, dois de 23 anos e um de 36 anos, preparavam um atentado com explosivos, arma automática ou uma viatura contra a multidão, mas ainda não tinham escolhido o alvo, revela a Procuradoria Federal. Os suspeitos foram presos por forças especiais da Polícia Federal no distrito de Dithmarse (Schleswig-Holstein).

Shahin F., Hersh F. e Rauf S. tomaram a decisão de atacar na Alemanha no final de 2018 e "as investigações até à data mostram que os supeitos ainda não tinham escolhido um alvo concreto para o ataque", avança a Procuradoria em comunicado citado pela agência Reuters.

Shahin F. pesquisou na Internet as instruções para o fabrico de uma bomba e encomendou um detonador a um contacto no Reino Unido. As autoridades britânicas impediram a expedição da encomenda.

Shahin F. e Hersh F. tentaram construir a bomba com pólvora que recolheram dos fogos de artifício do Ano Novo e contactaram Rauf S. para comprarem uma arma.

Os suspeitos consideraram ainda usar um veículo, eventualmente para irem contra pessoas na rua.