Tribunal rejeita recurso final de Nicolas Sarkozy contra "Mediapart"

Um tribunal francês rejeitou esta quarta-feira definitivamente o recurso do antigo Presidente francês Nicolas Sarkozy contra o jornal "Mediapart", que acusava de ter produzido um documento falso na denúncia de financiamento líbio da campanha eleitoral de 2007.

Este era o último recurso possível de Nicolas Sarkozy contra o jornal francês, depois de a acusação já ter sido recusada por outras duas instâncias, que concluíram não poder estabelecer a falsidade do documento.

Segundo a Agência France-Presse e o jornal "Le Figaro", o recurso foi finalmente recusado pelo Tribunal de Cassação, equivalente ao Supremo Tribunal, esta quarta-feira, em Paris.

O documento em causa, divulgado pelo jornal "Mediapart" em 2012, mostra uma nota oficial assinada por Moussa Koussa, então diretor dos serviços secretos exteriores da Líbia, que dá conta do financiamento de 50 milhões de euros para a campanha que levou Sarkozy ao Eliseu em 2007.

A reunião para o acordo entre o regime líbio e a equipa do então candidato terá ocorrido em outubro de 2006 e terão estado presentes Brice Hortefeux, que depois foi ministro do Interior de Sarkozy, e o empresário franco-libanês Ziad Takieddine.

Estas informações levaram à abertura em 2013 de um inquérito, ainda em curso, sobre a campanha do antigo Presidente e, em março de 2018, à detenção para interrogatório de Nicolas Sarkozy e de Hortefeux.

Tendo acabado por sair em liberdade, Sarkozy foi ouvido pela polícia francesa por suspeitas de corrupção passiva, financiamento ilegal de campanha eleitoral e encobrimento de fundos públicos da Líbia.

Em novembro de 2016, o empresário e intermediário Ziad Takieddine afirmou ter recebido cinco milhões de euros em dinheiro entre o final de 2006 e início de 2007, de Tripoli para Paris, que entregou a Claude Géant e Nicolas Sarkozy.

A Justiça francesa recuperou a agenda do ministro do Petróleo de Kadafi, Choukri Ghanem, que morreu em 2012 em circunstâncias pouco claras, onde os pagamentos de dinheiro a Sarkozy eram mencionados.

Um ex-colaborador do líder líbio que estava encarregue das relações com a França, Bechir Saleh, também assegurou ao "Le Monde" que Kadafi disse que "ele havia financiado Sarkozy".Sarkozy sempre negou as acusações, classificando-as de "manipulação e crueldade".

Lusa