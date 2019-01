Carne de vacas doentes importada da Polónia foi retirada o mercado

Portugal está entre os países que recebeu carne de vaca do matadouro polaco que abatia animais doentes e vendia a carne. A União Europeia emitiu um alerta para 10 países europeus que terão importado os 2.700 quilos de carne proveniente deste matadouro apanhado num escândalo de saúde pública.

Imagens de câmara oculta, emitidas no sábado no canal polaco TVN24, mostravam os trabalhadores a desmanchar animais com feridas e tumores, preparando a carne para ser vendida.

O Ministério da Agricultura português emitiu um comunicado no qual garante:

"As autoridades nacionais desencadearam de imediato todas as diligências, tendo apreendido a totalidade do lote de carne (99 Kg), que foi encaminhado para destruição".

A Direção Geral de Alimentação e Veterinária apresentou o relatório da situação às autoridades europeias.