Donald Trump tem ou não razão?

“Nos próximos dias espera-se ainda mais frio. Não é possível estar no exterior mesmo por poucos minutos. Afinal o que está a acontecer com o aquecimento global? Volta rápido, precisamos de ti!”, escreveu o Presidente dos EUA na segunda-feira, na sua conta naquela rede social.

Esta não foi a primeira vez que Trump se mostrou cético sobre o aquecimento global. Pouco depois, começaram a surgir dúvidas e questões sobre a relação entre o frio extremo e o processo de aumento da temperatura média da Terra.

Para além de ter mandado dezenas de pessoas para o hospital com sintomas de congelamento, o vórtice polar congelou vários lagos. As pessoas foram aconselhadas a não sair de casa e, se o fizerem, a não respirar profundamente e evitar falar.

Trump tem ou não razão?

A resposta é não, explica a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA).

Temperaturas negativas extremas não significam que o aquecimento global não exista. Pelo contrário, tempestades de gelo podem mesmo tornar-se mais frequentes com a subida da temperatura.

Segundo a NOAA, desde 1950 que tempestades como a que está a atingir os EUA são mais comuns e intensas no hemisfério norte. Embora a explicação para essas tendências permaneça indefinida, o aquecimento da Terra tornou a atmosfera mais húmida e os cientistas acreditam que isso se traduz em chuva e nevões mais extremos.

KAMIL KRZACZYNSKI

Jennifer Francis, investigadora na área do clima, acredita que as mudanças nos vórtices polares estão ligadas ao derretimento dos glaciares, apesar de afirmar que “não há provas convincentes de que estes fenómenos estão a acontecer mais vezes”, cita a BBC.

Apesar das temperaturas extremas negativas nos Estados Unidos, a temperatura média da Terra continua a subir. A Austrália, por exemplo, luta neste momento contra mais de 50 incêndios que estão a consumir a zona da Tasmânia.

Nos últimos 22 anos, 20 foram os mais quentes alguma vez registados, com o período entre 2015 e 2018 no topo. Se a tendência se manter, é esperado que até 2100 as temperaturas aumentem entre três e cinco graus Celsius.