Um mês de Bolsonaro como Presidente do Brasil

"Prometo manter, defender e cumprir a constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil." - Jair Bolsonaro, no discurso de tomada de posse como Presidente do Brasil - 01-01-2019

"Precisamos de criar um ciclo virtuoso para a economia, que traga a confiança necessária para permitir abrir o nosso mercado ao comércio internacional, estimulando a competição, a produtividade e a eficácia sem o viés ideológico." - Jair Bolsonaro, no discurso de tomada de posse como Presidente do Brasil - 01-01-2019

"O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender, respeitando-se o referendo de 2005, quando [Notes:o povo brasileiro] optou nas urnas pelo direito à legítima defesa." - - Jair Bolsonaro, no discurso de tomada de posse como Presidente do Brasil - 01-01-2019

"Coloco-me diante de toda a nação neste dia como o dia em que o povo se começou a libertar do socialismo, a libertar-se da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto." - Jair Bolsonaro, no discurso de tomada de posse como Presidente do Brasil - 01-01-2019

"Pela primeira vez, o Brasil irá priorizar a educação básica, que é o que realmente transforma o presente e faz o futuro dos nossos filhos." - Jair Bolsonaro, no discurso de tomada de posse como Presidente do Brasil - 01-01-2019

"Esta é a nossa bandeira, jamais será vermelha, e daremos o nosso sangue para mantê-la verde e amarela." - Jair Bolsonaro, no discurso de tomada de posse como Presidente do Brasil - 01-01-2019

"As Forças Armadas são o verdadeiro obstáculo para aqueles que querem usurpar o poder. Sofreram desgaste perante a classe política, mas não perante o povo, que continua a acreditar em nós." 02-01-2019

"Rapidamente atrairemos investimentos iniciais em torno de 7.000 milhões de reais, com concessões de ferrovia, 12 aeroportos e 4 terminais portuários. Com a confiança do investidor sob condições favoráveis à população resgataremos o desenvolvimento inicial da infraestrutura do Brasil." 03-01-2019

"Se pensarmos no que poderá acontecer no mundo, quem sabe se não teremos que discutir esta questão no futuro [instalação de uma base militar norte-americana em território brasileiro]." 03-01-2019

"Que país do mundo tem [Justiça do Trabalho, onde são julgados os conflitos laborais]? Já temos Justiça comum, se [um trabalhador] vai à Justiça e perde, ele tem de pagar. (...) Não faz sentido ter direitos se não houver trabalho." Rede de televisão SBT, 03-01-2019

"Sem garantias necessárias para os agentes de segurança pública agirem em prol do cidadão de bem, a diminuição dos crimes não vai ocorrer na velocidade que o brasileiro exige. Os poderes legislativo, executivo e judiciário têm que assumir este compromisso urgentemente." Twitter, 04-01-2019

"Seria muito boa essa fusão [da Embraer com a Boeing], mas nós não podemos [aceitar o acordo], como está na última proposta, não é? Daqui a cinco anos, tudo pode ser repassado para o outro lado. A preocupação é essa, é um património nosso." 04-01-2019

"Eles tiveram liberdade de escolher toda a sua equipa, sem interferência política. (...) Transparência acima de tudo, todos os nossos atos serão abertos ao público." - Na cerimónia de posse de dirigentes de bancos públicos do Brasil - 07-01-2019

"O Brasil é soberano para decidir se aceita ou não migrantes. Quem porventura vier para cá deverá estar sujeito às nossas leis, regras e costumes, bem como deverão cantar nosso hino e respeitar nossa cultura. Não é qualquer um que entra em nossa casa, nem será qualquer um que entrará no Brasil via pacto adotado por terceiros." 09-01-2019

"Observa-se a necessidade mais que urgente de mudar a legislação com a participação de todas as esferas de poderes e imprensa. Não porque um marginal faz ameaças citando o meu nome, mas para mostrar ao povo ordenado de que lado estão os poderes Executivo, Legislativo e Judicial." Twitter, 11-01-2019

"Ao criminoso não interessa o partido desse ou daquele governador. Hoje ele age no Ceará, amanhã em SP [São Paulo], RS [Rio Grande do Sul] ou GO [Goiás]. Suas ações, como incendiar, explodir, ... bens públicos ou privados, devem ser tipificados como terrorismo." Twitter, 12-01-2019

"Como o povo soberanamente decidiu por ocasião do referendo de 2005, para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como Presidente, usarei esta arma." - Referindo-se à caneta para assinar o decreto que flexibiliza as regras para a posse de armas de fogo no país15-01-2019

"Estamos preocupados em fazer uma América do Sul grande. Não queremos uma América bolivariana." - Em resposta a uma pergunta do presidente do Fórum Económico Mundial, Klaus Schwab, sobre a integração do Brasil com a América Latina - 22-01-2019

"Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nenhum outro país do mundo tem tantas florestas como nós. A agricultura faz-se presente em apenas 9% do nosso território e cresce graças à sua tecnologia e à competência do produtor rural. Menos de 20% do nosso solo é dedicado à pecuária." - 22-01-2019

"Se por acaso ele errou e isso for provado, lamento como pai, mas ele terá de pagar o preço por esses atos, que não podemos aceitar." - Sobre eventuais irregularidades cometidas pelo filho Flávio Bolsonaro - Bloomberg, 23-01-2019

"O Brasil reconhece o senhor Juan Guaidó como Presidente Encarregado [interino] da Venezuela." Twitter, 23-01-2019

"Difícil ficar diante de todo esse cenário e não se emocionar. Faremos o que estiver ao nosso alcance para atender as vítimas, minimizar danos, apurar os factos, cobrar justiça e prevenir novas tragédias como a de Mariana e Brumadinho, para o bem dos brasileiros e do meio ambiente." - Após sobrevooar a área atingida pela rutura da barragem em Brumadinho, Minas Gerais - 26-01-2019

