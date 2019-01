Vaga de frio polar nos EUA provoca pelo menos dez mortos

1 / 7 Stringer . 2 / 7 Stringer . 3 / 7 Stringer . 4 / 7 Social Media 5 / 7 Social Media 6 / 7 Social Media 7 / 7 Stringer .

Pelo menos dez pessoas morreram na sequência de uma vaga de frio polar que afeta o centro-oeste dos Estados Unidos da América, segundo uma contagem provisória feita esta quinta-feira pelas autoridades.

Entre as vítimas mortais estão um casal que morreu num acidente de carro no Estado de Indiana e mais três no de Iowa, incluindo um estudante universitário, de 18 anos, que foi encontrado no campus da Universidade de Iowa.

No Estado de Illinois, um homem foi atropelado por um veículo limpa-neves e outro aparentemente tropeçou e caiu fora da sua casa acabando por morrer congelado, antes de receber ajuda.

A contagem também inclui duas vítimas fatais da exposição ao frio em Michigan, uma em Detroit e outra na cidade de Ecorse e ainda um homem que caiu enquanto limpava a neve em Milwaukee.

Segundo as autoridades, também houve dezenas de feridos em vários choques em cadeia provocados pela acumulação de gelo nas estradas.

Em todo o centro-oeste, os hospitais registaram dezenas de pacientes tratados por sintomas de congelamento.

Na quarta-feira, o Departamento de Saúde Pública de Illinois, registou pelo menos 30 internamentos nas salas de emergência por congelamento e hipotermia. A vaga de frio continuou esta quinta-feira com registos árticos em Chicago, com uma previsão meteorológica de 25 graus abaixo de zero durante o dia.

Em Milwaukee (Wisconsin), Sioux Falls (Dakota do Sul) e Minnesota, registou-se, na quarta-feira, uma sensação de temperatura de 54 graus abaixo de zero.

Lusa