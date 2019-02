Leopardo à solta na Ìndia provoca ferimentos em quatro pessoas

Na Índia, um leopardo causou o pânico quando entrou numa zona residencial, numa cidade do norte do Punjab. O animal ficou encurralado num buraco mas conseguiu fugir. Desorientado e em pânico, o leopardo atacou várias pessoas pelo caminho, deixando quatro feridas. Acabou por ser imobilizado no interior de uma casa. De acordo com a imprensa local, o leopardo vai ser devolvido à natureza.