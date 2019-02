Pelo menos 21 mortos nos EUA devido ao frio

Os hospitais estão lotados com casos de queimaduras por exposição às baixas temperaturas, que nalgumas zonas atingem os -40C. As autoridades tentam a todo o custo evitar um balanço trágico, repetindo advertências e aconselhando as pessoas a manterem-se em casa. Funcionários de serviços não essenciais foram dispensados. O último balanço dá conta de pelo menos 21 mortos devido ao frio.