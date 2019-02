Turquia lança operação em grande escala contra sites de apostas ilegais

As autoridades turcas lançaram esta sexta-feira uma operação em larga escala contra sites ilegais de jogo online que incluíam sobretudo apostas de futebol, emitindo mandados de prisão para quase 400 pessoas, informou a polícia de Istambul.

Na posse de mandados de prisão para 394 pessoas, das quais 207 só em Istambul, a unidade de cibercrime realizou operações em 40 províncias na Turquia.

A polícia apreendeu o equivalente a sete milhões de euros em dinheiro durante as operações nas instalações que administravam os sites que geraram quase 501 milhões de euros em apostas ilegais, de acordo com fontes policiais.

As somas de dinheiro relacionadas com estas apostas ilegais passaram por contas bancárias de 72 empresas e 394 pessoas, acrescentaram as mesmas fontes.

Lusa