Vice-presidente do Brasil defende que decisão de aborto deve pertencer à mulher

O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, afirmou hoje que deve pertencer à mulher a decisão da interrupção da gravidez, matéria que o Presidente, Jair Bolsonaro, ameaçou vetar caso o Congresso aprove.

"A questão do aborto também é algo que tem de ser bem discutido, porque há aquele aborto em que a pessoa foi vítima de estupro e aquele em que a pessoa não tem condições para manter aquele filho. Então, talvez aí a mulher teria que ter a liberdade de decidir", referiu Mourão, em entrevista ao jornal brasileiro O Globo, publicada hoje.

O vice-presidente brasileiro referiu que a afirmação "é como cidadão e não como membro do Governo" e opinou que as possibilidades consagradas na lei brasileira sobre interrupção da gravidez - originada por estupro, malformação do feto ou risco de vida da gestante - deviam ser alargadas.

"O Governo tem de tratar o assunto de forma objetiva", salientou o vice-presidente do Brasil.

Esta posição de Mourão surge alguns dias depois da entrevista de Jair Bolsonaro à agência especializada em informação económica Bloomberg, por ocasião do Fórum Económico em Davos, na Suíça, em que o chefe de Estado do Brasil sublinhou a intenção de vetar o projeto de alteração da lei "se o Congresso aprovar".

Em outubro, Bolsonaro assumiu na qualidade de candidato presidencial um compromisso com a Igreja Católica contra o aborto e a legalização de drogas e em defesa da família.

Considerando a interrupção da gravidez como assunto de saúde pública, por causa "das doenças sexualmente transmissíveis", Hamilton Mourão considerou que a matéria é sensível e assumiu que tem um estilo "totalmente diferente" ao de Bolsonaro, mas que pode cooperar com o Presidente para "baixar as tensões" em diversas áreas.

"O Presidente Bolsonaro tem o estilo dele, muito caraterístico. Ele construiu uma vida política de 30 anos em cima disso aí. É totalmente diferente de mim, eu tive uma vida dentro do Exército", disse o general Mourão.

A lei no Brasil determina que a prática do aborto é ilegal fora das possibilidades consagradas, constituindo crime punível de um a três anos de prisão para a gestante e um a quatro anos de reclusão para o médico ou qualquer outra pessoa que o pratique.

Lusa