Francês que arrisca pena de morte na Indonésia capturado após fuga de prisão

As autoridades da Indonésia informaram hoje que foi capturado um traficante de drogas francês que escapara da prisão, no final de janeiro, onde aguarda por julgamento, num caso em que arrisca a pena de morte.

Felix Dorfin foi encontrado sexta-feira à noite após indicações dos habitantes locais, quando se encontrava escondido numa floresta no norte da ilha de Lombok.

O francês foi levado de volta à prisão de Mataram, capital da ilha, segundo as autoridades.

"Ele não resistiu, mas primeiro tentou subornar os nossos agentes", tentando convencê-los a deixá-lo ir, disse o chefe da polícia do norte de Lombok, Herman Suriyono.

O francês de 35 anos foi detido no final de setembro no aeroporto de Lombok com vários tipos de drogas, incluindo cocaína, ecstasy e anfetaminas.

Uma polícia foi detida e acusada de ter ajudado Dorfin a escapar, depois de ter recebido um suborno no valor aproximado de mil euros.

Lusa