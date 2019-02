Queda de pequeno avião na Califórnia faz dois mortos

Pelo menos duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas, este domingo, depois da queda de um pequeno avião, numa zona residencial no sul da Califórnia, nos Estados Unidos da América.

De acordo com as autoridades locais, citadas pela agência Associated Press, o Cessna tinha saído de um aeroporto municipal e acabou por se despenhar na localidade de Yorba Linda, por volta das 14:00, hora local.

Algumas testemunhas ouvidas no local avançam que a casa onde o avião caiu estava com várias pessoas, que se preparavam para assistir através da televisão ao Super Bowl, a final de futebol americano, que se joga esta domingo.

Os feridos foram levados para um hospital local.