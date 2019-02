Crocodilos, cangurus e cobras. Os "perigos" das inundações nas zonas urbanas da Austrália    

Há vários dias que está a chover no estado de Queensland, Austrália. Com a subida do nível das águas há relatos (e vídeos a comprová-lo) de crocodilos e cobras nas zonas urbanas. As autoridades alertam para os perigos de circular nas ruas inundadas. Townsville é a cidade australiana mais afetada pelas cheias. 20 mil casas estão em risco e mais de 16 mil estão sem eletricidade. As represas do Rio Ross foram abertas o que fez subir o nível das águas. As autoridades alertam ainda para a força da água. Entretanto, o exército australiano juntou-se aos serviços de emergência e à Cruz Vermelha para auxiliar a população. A chuva deve continuar a cair até pelo menos quarta-feira.