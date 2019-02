Ministra de Bolsonaro mentiu em relação à formação académica e responde que os títulos são "bíblicos"

Apresenta-se como pastora, advogada, mestre em educação, em direito constitucional e direito de família. Títulos académicos que afinal não tem. Foi, aliás, a própria a confirmá-lo.

A investigação, levada a cabo pela Folha de São Paulo, revela que os mestrados em Educação e Direito que Damares não existem.

O curriculum da ministra do Trabalho da Família não consta na plataforma na Lattes, uma plataforma do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Académico que que integra as bases de dados de currículos, grupos de pesquisa e instituições.

Damares Alves admitiu, no entanto, em conferência de imprensa, nunca ter frequentado tais cursos e que os "títulos são bíblicos". E explica: "Diferentemente do mestre secular, que precisa de ir a uma universidade para fazer o mestrado, nas igrejas cristãs, é chamado mestre todo aquele que é dedicado ao ensino bíblico".

Na página do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lê-se que Damares Alves é “formada em Direito pela Faculdade de Direito de São Carlos, e em Pedagogia, pela Faculdade Pio Décimo, a educadora, advogada.”