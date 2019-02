Papa condena violência em nome de Deus

O papa Francisco condenou esta segunda-feira toda a violência cometida em nome de Deus, afirmando num encontro inter-religioso em Abu Dhabi, que os líderes religiosos devem ser faróis de paz e promover a dignidade.

"Devemos condenar todas as formas de violência sem hesitação porque usar o nome de Deus para justificar o ódio e a violência contra o irmão é uma grave profanação, não há violência que encontre justificação na religião", disse Francisco num encontro durante a sua primeira visita aos Emirados Árabes Unidos.

Francisco acrescentou que não se deve cair na "tentação recorrente de julgar os outros como inimigos e adversários".

"Não há alternativa: ou construímos o futuro juntos ou não há futuro", disse o papa junto ao memorial do fundador dos Emirados Árabes Unidos.

"As religiões de uma maneira especial, não podem renunciar à urgente tarefa de construir povos e culturas", assinalou o pontífice depois de anunciar a assinatura de um protocolo de fraternidade humana com o grande imã de Al Azhar, a principal instituição do islamismo sunita.