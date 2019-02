Angelina Jolie visita acampamento de refugiados na Birmânia

A atriz norte-americana Angelina Jolie, enviada especial da Agência das Nações Unidas para o Refugiados (ACNUR), pediu esta terça-feira "compromisso" com a Birmânia (Myanmar) para acabar com a crise, em Rakhine, após um encontro com refugiados rohingyas.

"Exorto as autoridades birmanesas a mostrarem um compromisso genuíno para acabar com o ciclo de violência e deslocamento e melhorar as condições para todas as comunidades no Estado de Rakhine", salientou Angelina Jolie aos jornalistas, após uma visita ao acampamento de Kutupalong, o maior do Bangladesh.

A enviada especial do ACNUR, que se encontra no Bangladesh para uma visita de três dias, considerou que os responsáveis pelas "violações dos direitos humanos" devem ser levados aos tribunais. Jolie descreveu como "profundamente triste" a sua experiência de conhecer famílias que enfrentaram a perseguição, se sentem apátridas e que se queixam de "serem tratadas como gado".

Sobre o repatriamento dos refugiados dessa minoria muçulmana, cuja primeira tentativa fracassou em novembro passado devido à falta de voluntários, Angelina Jolie, defendeu que é responsabilidade do Executivo de Naipydó garantir os seus direitos para que possam regressar.

Angelina Jolie vai reunir-se em Daca, capital do Bangladesh, com o primeiro-ministro, Sheikh Hasina, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abdul Momen, e altos funcionários para debater o papel do ACNUR na resposta à crise e a necessidade de soluções sustentáveis.

A visita da atriz norte-americana acontece na véspera da apresentação por parte das Nações Unidas do plano de resposta conjunta para 2019, com o qual espera angariar cerca de 920 milhões de dólares (806 milhões de euros) para continuar a cobrir as necessidades básicas dos refugiados rohingyas.

Mais de 738 mil membros da comunidade rohingya fugiram para o Bangladesh após um ataque de um grupo insurgente que levou a uma ofensiva militar pelo exército birmanês no estado ocidental de Rakhine.

Lusa