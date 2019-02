Oito pessoas morreram e 30 ficaram feridas na sequência de um incêndio que deflagrou num prédio em Paris durante esta madrugada, informaram hoje as autoridades.

“O incêndio ainda está a ativo nos 7º e 8º andares", do prédio no sudoeste de Paris, de acordo com um porta-voz dos bombeiros.

As autoridades temem que o número de mortos ainda possa aumentar.

Entre os feridos incluem-se três bombeiros.

Com Lusa