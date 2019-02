Missa para mais de 130 mil fiéis fecha visita do Papa aos Emirados Árabes Unidos

Terminou, com uma missa para mais de 130 mil pessoas, a viagem histórica do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos. O Sumo Pontífice foi o primeiro Papa a visitar a região onde assinou uma declaração conjunta, com o Grande Imã de Al-Azhar, que condena o terrorismo e a perseguição religiosa e exige a defesa dos direitos das mulheres.