Papa pede que os cristãos sejam o oásis da paz na Península Arábica

O Papa Francisco pediu hoje aos cristãos que as suas comunidades "sejam oásis de paz" na terra desértica da Península Arábica, durante uma missa em Abu Dhabi, durante a visita aos Emirados Árabes Unidos (EAU).



"Desejo-vos que estejais assim, enraizados em Jesus e dispostos a fazer o bem a todos os que estão perto de vós. Que as vossas comunidades sejam oásis de paz", declarou o Papa diante de mais de 120.000 pessoas, a maioria estrangeiros que residem nos Emirados Árabes Unidos, nomeadamente da Índia e das Filipinas.



Francisco ressaltou a dificuldade de viver longe de casa e sentir a ausência das pessoas mais queridas e a incerteza sobre o futuro.



"Mas, o Senhor é fiel e não abandona os seus", assegurou, no palco no centro do estádio Zayed, cuja capacidade estava praticamente completa.



"Vós aqui conheceis a melodia do Evangelho e viveis o entusiasmo do seu ritmo. Vós sois um coro composto por uma variedade de nações, línguas e ritos. Uma variedade que o Espírito Santo ama e quer harmonizar cada vez mais, para fazer uma sinfonia", declarou o pontífice, cujas palavras foram posteriormente traduzidas para o árabe por um sacerdote.



Mais uma vez, durante sua viagem a Abu Dhabi, o Papa recordou São Francisco de Assis, que marcou esta visita, dado que se completam oito séculos que o santo chegou ao Egito para construir pontes com o sultão muçulmano do Malik al-Kamil.



"Não entrem em discussões ou disputas: naquela época, enquanto muitos marcharam vestidos com armaduras pesadas, São Francisco lembrou que o cristão está armado apenas com a sua fé humilde e o amor concreto", disse.



"A mansidão é importante: se vivermos no mundo à maneira de Deus vamos tornar-nos canais da sua presença, caso contrário não daremos frutos", acrescentou.



" [São] Francisco estabeleceu não só a paz e a harmonia com os seguidores de outras religiões, mas também dentro da própria Igreja, porque "o cristão promove a paz, começando pela comunidade em que vive", declarou o Papa.



"Eu peço para vós a graça de preservar a paz, a unidade, para que se encarreguem uns dos outros, com aquela bela fraternidade que faz que não haja cristãos em primeira e segunda classe", declarou aos fiéis de várias nacionalidades e classes sociais, que oraram em inglês antes da homilia e em seis idiomas posteriormente.



Esta é a primeira visita de um Papa a esta região que é o berço do Islão.

Lusa