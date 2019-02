Ministro iraniano acusa EUA de apoiar ditadores e extremistas

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, denunciou hoje que os Estados Unidos apoiam "ditadores, carniceiros e extremistas", em resposta a acusações do Presidente norte-americano, Donald Trump.

"A hostilidade dos Estados Unidos fê-los a apoiar os ditadores, carniceiros e extremistas, que só trouxeram a ruína para a nossa região", escreveu Zarif numa mensagem publicada na sua conta oficial na rede social Twitter.



Trump defendeu na terça-feira, durante o seu discurso do Estado da Nação no Congresso norte-americano, "as mais duras sanções já impostas a um país" (ao Irão) e a sua decisão de abandonar o acordo nuclear de 2015 porque, na sua opinião, Teerão é "o principal estado patrocinador do terrorismo".



Quanto aos judeus, o ministro iraniano enfatizou: "Os iranianos, incluindo nossos compatriotas judeus, estão a comemorar os 40 anos de progresso apesar da pressão dos Estados Unidos".

O Irão comemora na próxima segunda-feira, 11 de fevereiro, o 40.º aniversário da Revolução Islâmica em 1979, que depôs a monarquia do Xá Reza Pahlavi, intimamente ligada aos Estados Unidos, e estabeleceu um sistema islâmico no país.



Neste tipo de celebrações, as frases mais utilizadas pelos participantes são "Morte aos Estados Unidos" e "Morte a Israel".



O Presidente iraniano, Hasan Rohani, também se dirigiu a Trump, na terça-feira, para lembrá-lo que a época em que os Estados Unidos dominaram o Irão já acabou.



" [Donald Trump] Acredita que o Irão é uma ferramenta através da qual pode governar. Essa era já acabou", disse Rohani, que criticou os diferentes estágios de sanções e embargos que seu país tem sofrido por parte dos Estados Unidos.



Os Estados Unidos voltaram a impor sanções económicas ao Irão no ano passado, depois de se retirar do acordo nuclear de 2015 com o Irão, também assinado pela Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha.



Lusa