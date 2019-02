As imagens da destruição causada pelo mau tempo no Rio de Janeiro

A chuva torrencial que caiu no Rio de Janeiro levou à inundação de um centro comercial, como é possível ver no vídeo, que mostra a água a entrar pelo teto do espaço em vários pontos.

A autora do vídeo diz que as imagens foram captadas no Shopping Leblon, descrevendo o cenário como "caótico" e acrescentando que a quantidade de água que entrou pelo estabelecimento foi "absurda".

O vídeo mostra ainda imagens da destruição causada na Praia de Copacabana devido ao mau tempo.