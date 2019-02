Bebé abandonado no comboio pelo pai que foi fumar

Um homem aproveita a paragem do comboio numa das estações de Cleveland, no Ohio, nos EUA, para fumar, mas deixa o bebé dentro do comboio que acaba por partir para a estação seguinte.

O incidente aconteceu em meados de janeiro e acabou em bem. O maquinista foi de imediato avisado do incidente e o pai acabou por recuperar o filho na estação seguinte, a um minuto de distância.