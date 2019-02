Três bombas da época da II Guerra Mundial foram descobertas esta quinta-feira no Aeroporto de Ciampino, em Roma, Itália.

O aeroporto foi evacuado e esteve encerrado durante várias horas. Os voos foram por isso desviados para Fiumicino, o principal aeroporto da cidade.

No local estiveram especialistas do Exército italiano a desativar as bombas que pesavam 150 quilos no total.

ITALIAN DEFENCE MINISTRY HANDOUT

O aeroporto já se encontra a funcionar com normalidade.