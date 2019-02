Pelo menos cinco mortos em explosão de mina abandonada na África do Sul

Pelo menos cinco pessoas morreram e estima-se que cerca de 20 continuem soterradas na sequência de uma explosão numa mina de carvão, já abandonada, na África do Sul, na última quarta-feira, divulgaram hoje fontes oficiais.

"Podemos confirmar que até agora foram recuperados cinco corpos", disse hoje o conselheiro do governo da província de Mpumalanga (este), Speedy Mashilo, em declarações ao canal de televisão Enca.

A mina Gloria pertencia ao controverso clã Gupta, uma família de empresários de origem indiana implicada em numerosos escândalos de corrupção na África do Sul.

O número exato de pessoas que permanecem soterradas ainda não está determinado porque as equipas de resgate estão em preparação, dada a complexidade das condições, especialmente a falta de oxigénio no interior da mina.

As autoridades não descartam, porém, a possibilidade de o número de mortos poder vir a aumentar.

O acidente ocorreu na quarta-feira numa exploração abandonada, denominada Koornfontein Gloria Coal Mine, situada a cerca de 170 quilómetros a oeste de Joanesburgo.

As primeiras hipóteses apontam para que os trabalhadores envolvidos no acidente pudessem estar ali ilegalmente.

As autoridades estimam que estavam cerca de 40 pessoas dentro da mina quando ocorreu a explosão, mas metade conseguiu sair por si.

De acordo com os meios locais, a maioria eram cidadãos do Lesoto e tentavam roubar cabos da mina.

Lusa