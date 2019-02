Adolescente resgatado dois dias após colapso de prédio em Istambul

Um adolescente de 16 anos foi hoje resgatado com vida dos escombros de um prédio que ruiu em Istambul, dois dias depois do colapso, que provocou 11 mortos, anunciou o ministro do Interior da Turquia.

O jovem foi imediatamente hospitalizado.

Até agora foram recuperados 11 corpos. O edifício, no bairro residencial de Kartal, desmoronou-se na quarta-feira, estando em curso uma investigação para apurar as causas do acidente.

As autoridades não revelaram quantas pessoas estão desaparecidas, mas o prédio, com 14 apartamentos, tinha 43 residentes registados.