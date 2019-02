Bebé que nasceu com coração fora do corpo já está em casa

Vanellope Hope Wilkins nasceu a 22 de novembro de 2017 no Hospital Glenfield em Leicester. Não tinha esterno e os médicos deram-lhe 10% de hipóteses de sobrevivência.

Foi submetida a três operações para colocar o coração dentro do peito e, com 14 meses, os médicos consideraram que estava forte o suficiente para ir para casa.

Embora a bebé necessite de cuidados nas 24 horas do dia e esteja dependente de um ventilador, os pais estão radiantes por a terem em casa.

"É excitante e assustador ao mesmo tempo", confessa a mãe Naomi Findlay à BBC. "Tem sido uma jornada incrivelmente longa e emocionante".

O pai, Dean Wilkins, sabe que Vanellope ainda vai passar por muita coisa "mas agora está em casa e esse é um primeiro passo".

Um caso em milhões

A condição médica ectopia cardíaca é extremamente rara. Afeta um caso em milhões e geralmente o bebé nem nasce vivo.

Quando foi diagnosticado o problema, ainda durante a gravidez, os médicos deram a Vanellope 10% de hipótese de sobrevivência.

No entanto, os peritos em cirurgia cardíaca pediátrica do Hospital Glenfield conseguiram ultrapassar essas probabilidades com Vanellope, a única bebé britânica que sobreviveu a esta malformação congénita.