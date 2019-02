Catorze mortos em acidente de viação em Angola

Pelo menos 14 pessoas morreram e oito ficaram feridas na quinta-feira em consequência de uma colisão entre um camião e um miniautocarro na localidade da Beira Alta, província angolana do Cuanza Norte, disseram hoje as autoridades.



Segundo fonte hospitalar da província, 11 pessoas morreram no local do acidente e três já no hospital de Ndalatando, capital provincial.



Em declarações aos jornalistas, o diretor clínico da unidade sanitária, Inácio Francisco, disse que estão a ser criadas condições para a transferência, por via aérea, para Luanda, de cinco sinistrados que estão "em estado grave".



As autoridades estão a investigar as causas do acidente, que vitimou maioritariamente jovens que regressavam à capital angolana depois das férias escolares.

Lusa