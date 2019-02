Decote de deputada brasileira gera onda de insultos

As fotografias do decote, captadas no dia em que Ana Paula da Silva tomou posse como deputada da Assembleia Nacional de Santa Catarina, estão a correr a Internet. A deputada, a quinta mais votada do Estado, atribui a série de críticas à cultura machista.

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a brasileira afirmou que nunca imaginou a polémica que a sua roupa iria provocar. Explicou ainda que de vez em quando usa “decotes, um vestido mais justo ou transparência”, tendo outros dias em que sai de casa de “calças de ganga e camisola de capuz”, contou.

Recusa que a roupa dite a qualidade do seu trabalho e diz não concordar com os críticos de que a peça não fosse adequada ao parlamento.

Ana Paula da Silva informou que vai processar os autores de comentários ofensivos. Em comunicado, a Assembleia Nacional de Santa Catarina informou que o decote não representou quebra de “decoro parlamentar” e repudiou os ataques.