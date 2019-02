Indiano processa os pais por ter nascido

Raphael Samuel, de Bombaim, vai processar os pais porque eles não lhe pediram autorização para nascer e o puseram no mundo para uma vida de sofrimento.

Em declarações à BBC, Raphael Samuel diz perceber que não é possível pedir o consentimento a uma criança por nascer, mas insiste que "não foi nossa a decisão de nascer".

Por isso, se não pedimos para nascer, então devíamos ter direito a ser pagos pelos pais para viver até ao fim da nossa vida, argumenta Raphael Samuel.

Poderíamos pensar que levar os pais a tribunal causaria problemas em casa, mas no caso de Raphael Samuel não. Garante que ele e os pais se dão mesmo muito bem e que a questão do processo está a ser levada com muito humor.

A mãe Kavita Karnad Samuel garante estar orgulhosa do filho. "Admiro a coragem do meu filho de querer levar os pais a tribunal sabendo que ambos somos advogados. E se o Raphael conseguir expôr uma explicação racional de como poderíamos nós ter-lhe pedido consentimento para nascer, assumirei o meu erro", cita a BBC.