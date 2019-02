Jair Bolsonaro apresenta sinais de pneumonia

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi submetido a uma tomografia de tórax e abdómen, que revelou uma boa evolução do quadro intestinal mas evidenciou uma "imagem compatível com pneumonia", segundo o boletim médico divulgado esta quinta-feira.

"O Presidente da República, Jair Bolsonaro, permanece internado na Unidade Semi-Intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein. Apresentou, nesta quarta-feira à noite, episódio isolado de febre sem outros sintomas associados, tendo sido submetido a uma tomografia de tórax e abdómen, que evidenciou boa evolução do quadro intestinal e imagem compatível com pneumonia", declarou o boletim.

Segundo o porta-voz do Governo brasileiro, Otávio do Rêgo Barros, Jair Bolsonaro tem recebido "administração de antibióticos", tendo os médicos optado "por acrescentar uma nova medicação para combater a pneumonia que foi encontrada no seu pulmão".

"Fizeram exames virais e bacterianos e descartaram o viral. Trata-se de uma causa bacteriana", afirmou o porta-voz.

Ainda de acordo com o boletim, as visitas a Jair Bolsonaro permanecem restritas, por ordem médica.

Handout .

O chefe de Estado do Brasil teve a sua alta hospitalar adiada na passada segunda-feira, devido ao facto de ter registado uma subida de temperatura.

Nesta fase, Jair Bolsonaro deverão ser tratado com antibióticos "por, no mínimo, sete dias".

"Então, o prazo de alta não será antes desses sete dias, que é exatamente o tempo de ação do antibiótico para combater uma eventual infeção", disse o porta-voz do Governo, Otávio Rêgo Barros, na segunda-feira.

Jair Bolsonaro permanece internado, depois de ter sido submetido a uma nova cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, que possuía desde setembro, mês em que foi esfaqueado durante uma iniciativa de campanha eleitoral em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais.

Lusa