Parlamento grego prepara-se para levantar veto sobre adesão da Macedónia à NATO

O parlamento grego inicia hoje o debate sobre o fim do veto para o acesso da Macedónia à NATO, a última questão que deverá ser resolvida antes de o vizinho balcânico assumir definitivamente a designação de República da Macedónia do Norte.

Será o início de um processo que deverá conduzir a um voto na noite de sexta-feira, em que os deputados deverão aprovar a adesão da Macedónia à organização militar aliada.

Apesar de os partidos da oposição não apoiarem a medida, o Governo do partido de esquerda Syriza deverá uma vez mais garantir a necessária maioria para aprovar esta última etapa do Acordo de Prespes, assinado em junho entre Atenas e Skoje e destinado a terminar um contencioso com mais de 27 anos.

Neste caso, a Grécia deverá notificar formalmente a Macedónia dentro de alguns dias, para que este país, independente desde 1991 sob a designação provisória de Antiga República Jugoslava da Macedónia (FYROM, na sigla em inglês), proceda à mudança de nome.

No decurso do conflito com Skopje, a Grécia argumentava que a simples designação de Macedónia poderia implicar ambições territoriais em território grego e uma ofensa à sua herança cultural.

Lusa