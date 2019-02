Colisão frontal de dois comboios em Barcelona faz um morto e 95 feridos

O número de feridos da colisão frontal de dois comboios entre as localidades de Sant Vicenç de Castellet e Manresa, na Catalunha, foi revisto em alta de oito para 95, segundo a Proteção Civil. A informação mais recente dá conta de um morto, três feridos graves, 16 com alguma gravidade e 76 ligeiros, como resultado deste acidente ferroviário ocorrido cerca das 18:00 (17:00 em Lisboa), no apeadeiro de Gastellgalí.

Os restantes passageiros, cerca de 100, escaparam ilesos e já foram retirados das carruagens, com a ajuda dos bombeiros do governo autónomo (Generalitat).

As causas do acidente estão por apurar.

Com Lusa