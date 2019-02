Suspeita de provocar incêndio em Paris sofre de alcoolismo e problemas mentais

A mulher suspeita de causar o incêndio num prédio a oeste de Paris na terça-feira, que provocou a morte de dez pessoas e ferimentos a outras 96, foi hoje acusada e colocada sob custódia policial.

A detida, de 40 anos, foi apresentada na sexta-feira ao juiz de instrução, que a acusou hoje de destruição por fogo com a intenção de criar perigo e que resultou em mortes no prédio em Paris, segundo fontes de Procuradoria, citadas pela cadeia de televisão "BFM TV".



A mulher foi detida nos arredores do prédio com sinais de embriaguez a tentar incendiar um veículo e vários caixotes do lixo durante a madrugada de terça-feira, enquanto os bombeiros ainda tentavam controlar o incêndio no edifício.



O procurador de Paris, Rémy Heitz, relatou na quarta-feira que, entre 2009 e 2019, a mulher foi hospitalizada 13 vezes no hospital psiquiátrico de Saint Anne, na capital francesa, e que o seu último internamento ocorreu de 18 a 30 de janeiro.



No prédio, a acusada era conhecida por seus problemas com o álcool e a sua instabilidade psicológica. De facto, as testemunhas disseram que na noite do incêndio, a mulher havia colocado a música no alto, o que motivou a reclamação de um outro vizinho.



Segundo os vizinhos, houve gritos e trocas de insultos. A acusada começou a atirar objetos pela janela e ameaçou provocar um incêndio.



A mulher, identificada como Essie B., negou todas as acusações que lhe foram feitas.

A sua detenção foi suspensa por horas para permitir uma avaliação psiquiátrica, antes de ser interrogada novamente na quinta-feira.



A acusada possui cadastro policial por roubo com violência, que foi arquivado porque apresentava um estado mental deficiente, e por violência conjugal, embora neste caso os factos não tenham sido comprovados.

Lusa