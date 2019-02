EUA vão enviar 28.500 militares para a Coreia do Sul

A Coreia do Sul anunciou hoje que assinou um novo acordo com os Estados Unidos para a presença militar norte-americana no país asiático.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano confirmou que chegou a acordo para a partilha dos custos do envio de 28.500 soldados dos EUA.

A quantia não foi revelada pelas autoridades sul-coreanas, mas segundo a agência de notícias de Seul, Yonhap, o valor rondará os 924 milhões de dólares (815 milhões de euros).

No ano passado, a Coreia do Sul pagou cerca de 830 milhões de dólares (732 milhões de euros), um valor considerado baixo pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Lusa