Partido Democrata oficializa nove candidatos às presidenciais norte-americanas

Além de Elizabeth Warren, que apresentou no sábado a sua candidatura às presidenciais do próximo ano nos Estados Unidos, o Partido Democrata tem mais oito candidatos.

Dois anos depois da derrota contra Donald Trump, os democratas concorrem com a lista mais diversificada de sempre, com quatro mulheres e cinco homens. Entre eles, Cory Booker, senador de Nova Jersey. Destaca-se pela importância que atribui ao papel da imigração na construção do caráter da Nação.

Os democratas contam também, para as próximas eleições, com as senadoras da Califórnia e de Nova York e ainda Julian Castro, neto de imigrantes mexicanos e que foi secretário da Habitação de Obama.