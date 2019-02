Centenas nos funerais dos jovens que morreram no fogo no Flamengo

O presidente do clube nega as últimas notícias que indicam violação de regras de segurança que terão provocado a tragédia que matou 10 jovens.

Na madrugada de sexta-feira um incêndio deflagrou no centro de treinos do Flamengo. Morreram 10 jovens que tinham entre 14 e 16 anos e jogavam pelo clube de futebol do Rio de Janeiro.