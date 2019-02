PM da Hungria anuncia apoios às famílias e rejeita entrada de migrantes

No pacote de medidas de apoio às famílias faz parte uma isenção total nos impostos sobre o rendimento das mulheres com mais de quatro filhos, um programa de empréstimos para ajudar famílias com duas ou mais crianças e subsídios para aquisição de viaturas.

As medidas foram anunciadas num dia marcado por uma manifestação de centenas de pessoas junto da sede de Governo.

As manifestações contra o Governo de Orbán começaram em dezembro, depois da aprovação de mexidas na lei laboral que penalizam os trabalhadores e beneficiam os patrões em matéria de horas extraordinárias.