Ataque suicida matou pelo menos 27 militares da Guarda Revolucionária do Irão

Um ataque suicida contra a Guarda Revolucionária do Irão fez esta quarta-feira pelo menos 27 mortos e 20 feridos, no sudeste do país, segundo uma agência estatal de notícias.

O ataque terrorista, com bomba, ainda não foi reivindicado e aconteceu na província de Sistan-Baluchistan, uma importante rota de tráfico de ópio, que tem sido palco de numerosos confrontos entre as forças governamentais e forças separatistas da região.

Teerão tem acusado os EUA, Israel e a Arábia Saudita de promoverem as forças separatistas, que atuam na região onde o ataque esta quarta-feira aconteceu e onde por várias vezes a Guarda Revolucionária tem sido alvo de emboscadas.

Segundo a agência estatal de notícias IRNA, as vítimas pertencem todas à Guarda Revolucionária, uma poderosa organização militar, sob ordens diretas do líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei.

Em comunicado, a Guarda Revolucionária confirmou o "ataque suicida" contra um autocarro que transportava dezenas de soldados do corpo de eleite, que regressavam de uma missão na fronteira com o Paquistão.

Em 2009, a Guarda Revolucionária foi alvo de um outro ataque terrorista, que vitimou mortalmente seis comandantes da organização, na mesma província do ataque desta quarta-feira.

Em setembro de 2018, quatro pessoas foram mortas por cinco atacantes que abriram fogo com armas automáticas, durante um desfile militar em Ahvaz, capital da província iraniana de Khuzestan, num ato então reivindicado pelo Daesh.

Uma semana depois desse ataque, a Guarda Revolucionária retaliou, com um ataque de mísseis e drones contra posições jihadistas na Síria.

Lusa