Espanha prepara-se para eleições antecipadas

Pedro Sánchez, o líder do governo minoritário socialista, perdeu esta quarta-feira a votação do projeto de Orçamento do Estado.

Os partidos independentistas catalães, que foram decisivos para a subida ao poder de Pedro Sánchez em junho passado, votaram agora ao lado da oposição de direita na devolução ao executivo da totalidade das contas de Estado.

O chefe do Governo e vários dirigentes socialistas têm afirmado que, sem orçamento, a legislatura, que deveria terminar em meados de 2020, seria “encurtada”.