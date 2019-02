A história dos gémeos filhos de pais diferentes

Quando decidiram ser pais, Simon e Graeme Berney-Edwards tinham planeado ter um filho gerado por um deles e, mais tarde, um filho gerado pelo outro. O caso mudou quando os médicos lhes explicaram que era possível terem duas crianças ao mesmo tempo.

Ao contrário do que acontece com muitos casais homossexuais, Simon e Graeme não precisaram de escolher qual deles seria o pai biológico dos filhos. Através da fertilização in vitro, cada um pôde conceber um filho.

A dadora anónima surgiu nos Estados Unidos. As crianças, agora com 19 meses, são filhas da mesma mãe, mas têm pais biológicos diferentes. Assim, Alexandra é filha de Simon e Calder é filho de Graeme.

Para poderem tornar este processo possível, viajaram até uma clínica em Las Vegas. Os gâmetas femininos da dadora anónima foram recolhidos e divididos em dois grupos: metade foi fertilizada por Simon, a outra por Graeme. Os embriões que resultaram da fertilização foram depois congelados até ao momento da implantação no útero da mulher que faria a gestação.

O casal acabou por procurar uma barriga de aluguer no Canadá, pela facilidade no processo legal, em vez de regressar ao Reino Unido, que permitia à gestante seis semanas para decidir se queria ficar com as crianças.

Quando receberam a notícia de que iam ser pais não conseguiram conter a emoção. "Lembro-me que estivemos sentados à mesa de jantar durante duas horas, passando da euforia às lágrimas", contou Simon à BBC.

Questionados sobre se pensam ter mais filhos, revelaram que ainda têm nove embriões congelados, mas que não consideram ter quatro filhos. "Nós sempre dissemos que se tivéssemos a sorte de ter um (filho) de cada um seria suficiente. Não consideraríamos ter quatro, mas nunca digo nunca", contou Simon.