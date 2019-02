Ministro brasileiro suspeito de "candidaturas-fantasma" recusa demitir-se

Leo Correa

"Não tenho essa intenção (de pedir demissão) porque não fiz nada de errado. Meu trabalho continua sendo em benefício do Brasil. O Presidente Jair Bolsonaro , se entender que eu não deva mais continuar, vai me comunicar", afirmou em entrevista ao canal GloboNews na quarta-feira à noite.

Pouco antes destas declarações tornarem-se públicas, Bolsonaro havia dito ao canal de televisão Record que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República terá de deixar o cargo se estiver envolvido em irregularidades no Partido Social Liberal (PSL) e que foi aberta uma investigação sobre o caso.

"Da minha parte tudo foi feito com honestidade, correção e vamos esperar para ver o que acontece", declarou Bebianno, cujo cargo é equiparado a ministro.



Bolsonaro afirmou ainda é "mentira" que tenha falado do assunto com o ministro, acrescentando que mandou a Polícia Federal investigar as suspeitas.

No último fim de semana, o jornal brasileiro Folha de São Paulo noticiou que o PSL, partido do Presidente, três dias antes das eleições, deu 400 mil reais (95 mil euros) a uma candidata a deputada federal em Pernambuco, que teve 274 votos.

Segundo o mesmo jornal, o dinheiro foi entregue enquanto Bebianno era presidente do partido. Em causa está a utilização de verbas do fundo partidário para 'candidaturas-fantasma'.

"Se estiver envolvido, logicamente, e responsabilizado, lamentavelmente o destino não pode ser outro a não ser voltar às suas origens. Em nenhum momento conversei com ele", garantiu o Presidente brasileiro.

Questionado sobre se conversou sobre o assunto, ao telefone, com Bebianno, Bolsonaro assegurou que "era mentira".

"Sabe por que é mentira? Porque eu determinei que a Polícia Federal investigasse. (...) Essa é a resposta que dou para todos aqueles que tentam praticar corrupção no Brasil", sublinhou Bolsonaro na entrevista.

Com Lusa