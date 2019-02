Rapper norte-americano acusado de duplo homicídio

Jamell Maurice Demons, conhecido no mundo da música como YNW Melly, foi preso depois de ter sido acusado de ter assassinado dois outros rappers no estado norte-americano da Florida.

O rapper de 19 anos terá encenado a cena do crime para parecer que os amigos morreram num tiroteio. Antes de ser detido disse aos meios de comunicação social que estavam a ser contadas “mentiras” sobre tiroteios.

As vítimas, Anthony Williams e Christopher Thomas Jr., morreram no dia 26 de outubro de 2018.

A Polícia de Miramar anunciou no Twitter a morte dos dois rappers e alegou que YNW Melly e um senhor chamado Henry estariam por trás do crime. Foi inclusive Henry que levou as vítimas para o hospital após serem baleadas.

YNW Melly já trabalhou com o rapper mundialmente conhecido Kanye West.

Também já tinha estado preso muitas vezes, a última foi no mês passado por posse de marijuana.