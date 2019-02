Google Maps revela acidentalmente instalações militares secretas do Taiwan

A Google divulgou na quarta-feira novos mapas do Taiwan e, acidentalmente, acabou por revelar alguns dos silos secretos de lançamento de mísseis da ilha.

Em 2012, o serviço Google Maps começou a produzir mapas em 3D de todo o mundo. Na quarta-feira, foi a vez de Taiwan e divulgou imagens em três dimensões de Taipei, Nova Taipei, Taoyuan e Taichung.

O problema foi que o público começou a encontrar coisas que deviam ser segredo.

Segundo o Business Insidir, os novos mapas mostram algumas das infraestruturas de defesa da ilha, como os dois edifícios dos serviços de inteligência e uma base de lançamento de mísseis, que anteriormente não era conhecida.



O Ministério Nacional da Defesa está em conversações com a Google sobre o caso, mas o ministro responsável pela pasta pediu à população para permanecer calma, insistindo que "a localização das infraestruturas de defesa em tempos de paz não indicam a sua localização em tempos de guerra".

"Aliás, as partes confidenciais estão todas dentro de edifícios e seria difícil serem reveladas através dos mapas 3D", disse um porta-voz do ministério, citado pela plataforma norte-americana.

Esta não é a primeira vez que o Taiwan lida com problemas do género. Em 2016, o ministro da Defesa teve de pedir à Google para desfocar uma instalação militar numa ilha no Mar do Sul da China, conhecida como Itu Aba.