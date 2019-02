É cada vez mais escassa a esperança de resgatar com vida as dezenas de mineiros que ficaram presos no interior de uma mina de ouro na região centro do Zimbabué.

O acidente aconteceu na última terça-feira depois da mina ter ficado inundada na sequência da rutura de uma barragem.

As autoridades estimam que até 70 trabalhadores terão ficado retidos no subsolo. As equipas de resgate estão no terreno mas a quantidade de água no interior da mina está a atrasar as operações de salvamento.